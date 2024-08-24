سوغا من “بي تي إس” يعتذر لقيادته سيّارته تحت تأثير الكحول

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعرب عضو فرقة الكاي بوب “بي تي إس” المغني سوغا “أسفا كبيرا” لقيادته درّاجة سكوتر كهربائية وهو في حالة سكر، عند وصوله الجمعة إلى مركز للشرطة في كوريا الجنوبية.

وليل السادس من آب، عثرت الشرطة على المغني البالغ 31 عاما مستلقيا قرب درّاجته، فيما كان مستوى الكحول في دمه أعلى بثلاث مرات تقريبا من الحد الأقصى الذي يجيز سحب رخصة السَوق من الشخص المعني.

واعتذر سوغا وانحنى أمام الصحافيين الذين كانوا موجودين أمام مركز الشرطة في منطقة يونغسان بالعاصمة سيول.

وقال قبل دخوله إلى مركز الشرطة من دون الإجابة عن أسئلة تتعلق بالقضية “أنا آسف، آسف جدا. أفكّر بصدق في أنني خيّبت آمال عدد كبير من المحبين والأشخاص”، مضيفا “سأتعاون بشكل كامل مع التحقيق”.

وسُحبت رخصة السَوق من المغني الذي يؤدي حاليا الخدمة العسكرية الإجبارية، وتم تغريمه.

ويتعيّن بعد أن تستجوبه الشرطة التي لم تتمكن من القيام بذلك مساء يوم الحادث لأنّه كان في حال سكر شديد.

وأقرّ سوغا، واسمه الحقيقي مين يون-غي، بالقيادة تحت تأثير الكحول وطلب السماح من محبيه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وبحسب الخبراء، تعتمد عقوبته على نوع دراجة السكوتر التي كان يستقلها.

وفي حال كان سوغا يقود سكوتر كهربائية متطورة لا دراجة بسيطة، “سيُعاقَب لانتهاكه قوانين المرور”، بحسب المحامي تشا هونغ سون.

ويواجه المغني عقوبة السجن حتى خمس سنوات، أو غرامة تتراوح بين عشرة إلى 20 مليون وون (بين نحو 7562 و 15124 دولارا).

وأضاف المحامي أن الشرطة ستأخذ في الاعتبار “المسافة التي قادها المغني والأضرار التي قد تكون سُجّلت وأي تاريخ في قضايا مماثلة للمغني”.

وأشارت الإدارة العسكرية إلى أن سوغا لن يُعاقب بموجب القوانين العرفية، لأن الحادث وقع خارج ساعات تأدية الخدمة.

وينقسم محبو الشاب البالغ 30 عاما، فمنهم من أبدوا دعمهم له بينما دعاه آخرون إلى ترك فرقة “بي تي اس”.