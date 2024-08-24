علي الحجار يعلّق على أزمة بث حفلاته.. والجمهور يتفاعل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اعتذر الفنان المصري علي الحجار إلى جمهوره عن عدم بثّ وقائع حفله الذي أقيم في مهرجان “محكي القلعة”، يوم الأربعاء الماضي، عبر إحدى القنوات الفضائية المصرية، على عكس باقي الفنانين المشاركين في المهرجان، حيث كان من المُقرر أن يُبثّ الحفل في منتصف الليل بعد انتهائه.

وأثار الحجار تساؤلات حول مسبّبات القرار والتعامل معه بشكل استثنائيّ، مشيراً عبر “فايسبوك” إلى أنّ سبب عدم بثّ حفلاته على شاشات التلفزيون المصري أصبح معروفاً ولا يحتاج إلى توضيح.

كذلك، ذكر الحجار أنّ الحفلات التي تُبث له تكون مليئة بالأخطاء التقنية في أغلب الأحيان، ممّا يوحي بوجود تعمّد لتشويهها، أو أنّها تُبث في أوقات غير معروفة للجمهور، ومن دون الدعاية المناسبة التي تساعد على تحقيق نسب مشاهدات مرتفعة. واختتم منشوره بتأكيد أن لا علاقة له بهذه الأزمة.

وقد حرص عدد كبير من متابعي الحجار على دعمه، مؤكّدين قيمته الفنية، إذ قالت إحدى معجباته: “قيمتك الفنية معروفة ولا خلاف عليها. هم الخاسرون، ومن المؤكد أنك إضافة في أيّ مكان”، بينما قال آخر: “لا تحزن أيّها النجم الكبير، صاحب التاريخ الطويل في عالم الغناء. يكفيك شرفاً أنّك من أصحاب الحناجر الذهبية في مصر، ولديك جمهور غفير ينتظر ظهورك وسماعك”.

يُذكر أنّ الموقف نفسه حدث مع الحجار في حفل مشروعه الغنائي “100 سنة غنا”، الذي احتفى به بأعمال الفنان الراحل محمد فوزي، والذي لم يُبثّ الفصل الثاني منه، بالرغم من أنه كان من المفترض إذاعته، وقد أعلن الحجار عن تلك التفاصيل للجمهور عبر “فايسبوك”، مما دفعهم إلى المطالبة ببثّه عبر قناته الخاصّة على “يوتيوب”.