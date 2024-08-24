12 صورة- بسمة يوسيل مع أبنائها في سويسرا بعد ظهورها مع عمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تستمتع الفنانة المغربية بسمة بوسيل بعطلتها الصيفية، وكشفت عن تواجدها في سويسرا مع أبنائها تاليا وآدم وأمايا وذلك عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

ونشرت بسمة صور من استمتاعها بالإجازة، وظهرت خلالها وهي تلتقط عدد من الصور التذكارية بعدد من الأماكن السياحية هناك وسط الطبيعة الخلابة وعلقت: "أنا أرى فقط الجمال".

وكان الظهور الأخير للفنانة بسمة بوسيل في الساحل الشمالي، وظهرت برفقة النجم عمرو دياب والتقطت معه صورة تذكارية حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وطرحت الفنانة بسمة بوسيل آخر أغانيها عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وعبر صفحاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "عيشنا وشوفنا"، كما طرحت أول كليباتها الغنائية بعنوان "لبسمة".

وتواصل الفنانة بسمة بوسيل طرح عدد من الأغاني على طريقة السينجل، وكانت أول أغانيها بعنوان "البدايات" وهي من إنتاج طليقها الفنان تامر حسني وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، كما طرحت مؤخرًا ثاني أغانيها بعنوان "قال في حقي كل خير".

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