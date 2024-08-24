80 ألف جنيه.. ويجز ينهي فعاليات مهرجان العلمين بحفل ضخم الجمعة المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يستعد مطرب الراب ويجز لإحياء حفله الغنائي ضمن فعاليات مهرجان العلمين في نسخته الثانية هذا العام، ومن المقرر أن يقام يوم الجمعة الموافق 30 أغسطس ويعد بمثابة انتهاء فعاليات المهرجان التي شهدت العديد من الفعاليات ما بين الفنية والثقافية والرياضية وسط حضور جماهيري ضخم.

وكشف موقع "تذكرتي" عن أسعار تذاكر حفل ويجز وضمت 4 فئات هم: "الفئة الرابعة 500 جنيه، الفئة الثالثة 800 جنيه، الفئة الثانية مكونة من 6 أشخاص بـ 50.000 ألف جنيه، والفئة الأولى مكونة من 8 أشخاص بـ 80.000 ألف جنيه.

وشارك ويجز مؤخرًا بالحملة الإعلانية لإحدى الشركات العالمية المتخصصة في الإلكترونيات بأغنية بعنوان "نفسك في A" وتلقى رواجًا ونجاحًا كبيرًا بين رواد "السوشيال ميديا" وتصدرت محرك البحث جوجل إلى جانب منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

أحيا ويجز مؤخرًا حفلًا غنائيًا في استاد بنينا ضمن فعاليات مهرجان بنغازي في دورته الأولى، وسط حضور جماهيري ضخم، وكان الحفل ضمن خمس حفلات مختلفة قدمت لعدد من مطربي الراب حول العالم، وظهر وهو يرتدي جلباب صعيدي وشال فلسطيني دعمًا للقضية والشعب الفلسطيني.

يذكر أن إدارة مهرجان العلمين أعلنت عن تخصيص 60% من أرباح الفعاليات لصالح الشعب الفلسطيني، كما أكدت أن معظم الفعاليات ستقام في الفترة الصباحية ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء، وأن 50% من الفعاليات ستقام في فترة النهار بالإضافة للاعتماد على الطاقة الشمسية والمولدات الكهربائية.

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