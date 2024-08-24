أنجلينا جولي تعلق على إلزام طالبان النساء ارتداء النقاب: "جُبن وقمع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

خرجت النجمة العالمية أنجلينا جولي عن صمتها وعلقت على قرار حركة طالبان في أفغانستان بإلزام النساء ارتداء النقاب وعدم الظهور بوجوههن في الأماكن العامة وذلك عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

وأعادت أنجلينا نشر الخبر عبر استوري حسابها الرسمي على "انستجرام" وعلقت: "إن النظام الذي يجرم نظر المرأة وصوتها وقوتها هو يتصف بالجبن والقمع".

احتفت أنجلينا جولي مؤخرًا بأحد الرجال الأفغان الذي كرس حياته للدفاع عن حقوق المرأة في أفغانستان وهو الأمر الذي أسفر عن إيداعه بأحد السجون من قبل حركة طالبان والتي ترفض تعليم السيدات، وكشفت "أنجلينا" عن اسم الرجل ويدعى "مطيع الله ويسا" والذي تم اعتقاله على خلفية دفاعه عن تعليم الفتيات في كابول، ووجهت له رسالة قائلة: "لسنوات مطيع الله ويسا وبين باث تطوعا بأحد القرى في أفغانستان وقاموا بمحاولة إعادة فتح العديد من المدارس وقاموا بنشر العديد من الكتب على الأطفال منذ شهر مارس الماضي ليتم زج به في السجن بدون شروط لإطلاق سراحه".

يذكر أن أنجلينا جولي تشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، أبرزها فيلم السيرة الذاتية "Mary" وتجسد خلاله شخصية المغنية الأوبرالية اليونانية ماريا كالاس، إلى جانب الجزء الثالث من فيلم الفانتازيا والمغامرات "Maleficent".

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