بالصور- أحدث جلسة تصوير للمطربة بوسي بالتايجر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نورهان ربيع:

نشرت المطربة بوسي مجموعة جديدة من الصور التي التقطها في أحدث جلسة تصوير، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وظهرت بوسي خلال الصور بإطلالة جذابة، اذ ارتدت فستان من التايجر وحذاء كعب عالي، ورفعت جزء من شعرها للأعلى، وتمكنت من لفت أنظار الجمهور، وإثارة إعجاب جمهورها.

وجاءت تعليقات جمهور بوسي كالتالي: " التايجر يليق بك"، " بحبك يا بوسي"، " بوسي جميلة آخر حاجة"، " قمر أوي"، " جميلة"، بالراحة علينا شوية يا بوسبوس الجمدان بقى معدي"، وغيرها من التعليقات.

يذكر أن آخر أعمال المطربة بوسي هي أغنية بحبك أنا التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب مؤخرا، بالتعاون مع شركة روتانا للانتاج الفني .