بالصور- هيفاء وهبي توجه رسالة لجمهور كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وجهت الفنانة هيفاء وهبي الشكر والتحية لجمهورها في محافظة كفر الشيخ بعد إحياء حفلًا غنائيًا هناك وسط حضور جماهيري كبير.

ونشرت هيفاء صور من كواليس الحفل عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وأرفقتها برسالة : "أحلى الأوقات هي وجودي بين أحلى ناس أهالي كفر الشيخ، السنة اللي فاتت كنتوا كتار، هالسنة كنتوا اكتر، شكرًا من قلبي على محبتكم وحضوركم".

فوجئت الفنانة هيفاء وهبي مؤخرًا بتجمهر محبيها من حولها أثناء تواجدها في الساحل الشمالي، وسط زحام وتكدس من معجبيها فور رؤيتهم لها بأحد الأماكن هناك، وحرصت هيفاء على تحيتهم وعلقت: "حب الناس نعمتي، بحبكم أكتر كمان".

يذكر أن الفنانة هيفاء وهبي، واجهت الفترة الأخيرة أزمة، بعد إصدار نقابة المهن الموسيقية بيانا بإيقاف منحها أي تصريح جديد للغناء في مصر، بسبب أزمتها مع منظم الحفلات ياسر الحريري، بعد إخلالها بالاتفاق بينهما لإحياء حفل غنائي في مصر تقاضت مقدم مالي عنه، وذلك قبل أن يتم حل المشكلة وإعلان الصلح بينهما.

اقرأ أيضا:

بعد مكالمتها مع عمرو أديب.. ياسر قنطوش يتنحى عن قضايا شيرين عبدالوهاب