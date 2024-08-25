صور رومانسية.. أحمد داوود وعلا رشدي على البحر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نورهان ربيع:

نشرت الفنانة علا رشدي صور جديدة لها تجمعها بزوجها الفنان أحمد داوود، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر الثنائي خلال الصور وهما يستمتعان بالأجازة، على البحر، وسط تفاعل عدد كبير من الجمهور.

وحازت صور النجمين إعجاب محبيهما ومتابعينهما، وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي: " بحبكم"، "يا حلاوتكو سوا يا حبايبي "، "بعشقكوا"، "تدوم الضحكة اللي من القلب دي"، وغيرها من التعليقات.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة علا رشدي هو مسلسل فراولة، بطولة نيللي كريم، والذي تم عرضه خلال الموسم الرمضاني الأخير2024.