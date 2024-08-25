عرض مسرحية "برقع الحيا" ضمن فعاليات مهرجان العلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت إدارة مهرجان العلمين في نسخته الثانية عن عرض مسرحية "برقع الحيا" ضمن فعالياتها هذا العام وذلك يوم الخميس الموافق 29 أغسطس الجاري.

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان العلمين على "انستجرام" بوستر المسرحية وعلقت: "يلا نكتشف عوالم خفية في العلمين، في عرض مسرحي راقص لفرقة عوالم خفية بيمزج بين الرقص المصري والرقص المعاصر، أول عروض مسرحية برقع الحيا من تصميم وإخراج شيرين حجازي على المسرح الروماني بالمدينة الثقافية يوم الخميس 29 أغسطس".

شهدت فعاليات مهرجان العلمين العديد من الفعاليات الفنية والثقافية وحتى الرياضية وسط حضور جماهيري ضخم، إلى جانب عرض عدد من المسرحيات في بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة المصرية، وكشف مهرجان العلمين عدد من العروض المسرحية التي سيتم عرضها ضمن الفعاليات هذا العام وهم مسرحية "السندباد" بطولة الفنان كريم عبد العزيز، مسرحية "الشهرة" للمخرج الكبير خالد جلال، مسرحية "البنك سرقوه" بطولة الفنان أشرف عبد الباقي، مسرحية "دكان أحلام" للمخرج أنس النيلي، ومسرحية "حبيبتي من تكون" للمخرج الكبير خيري بشارة.

يذكر أن مهرجان العلمين يختتم فعالياته بحفل مطرب الراب ويجز المقرر إقامته يوم الجمعة 30 أغسطس.

اقرأ أيضا:

بالفيديو| شاب يقتحم حفل نجوى كرم في سوريا ويحتضنها