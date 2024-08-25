جانا دياب على البحر ورشا مهدي في حمام السباحة ..10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد-مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أحمد داود مع زوجته علا رشدي في المصيف

نشرت الفنانة علا رشدي صور جديدة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها برفقة زوجها الفنان أحمد داود وهما يستمتعان بالعطلة الصيفية بأحد الأماكن الساحلية.

أسماء أبو اليزيد

تستمتع الفنانة أسماء أبو اليزيد بإجازتها، ونشرت صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة صيفية لاقت إعجاب متابعيها.

بسمة بوسيل

نشرت الفنانة المغربية بسمة بوسيل صور جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تستمتع بالإجازة مع أبنائها في سويسرا.

بسمة داود وهاني سرحان

نشرت الفنانة بسمة داود صورة جديدة برفقة زوجها السيناريست هاني سرحان، وظهرا وهم يلتقطا الصورة بطريقة رومانسية.

تاليا تامر حسني

نشرت تاليا ابنة الفنان تامر حسني صورة جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وشقيقها آدم يلتقط لها صورة تذكارية خلال رحلتهما في سويسرا.

جانا دياب

تستمتع جانا دياب ابنة النجم عمرو دياب بإجازتها، ونشرت صورة جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلاله بإطلالة صيفية على البحر حازت على إعجاب متابعيها.

رامي رضوان

نشر الإعلامي رامي رضوان صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وظهر خلالها وهو متن إحدى الطائرات فوق سماء مدينة العلمين.

رشا مهدي

نشرت الفنانة رشا مهدي صور جديدة خلال استمتاعها بإجازتها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها داخل حمام السباحة.

سيرين عبد النور

خضعت الفنانة سيرين عبد النور لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها على حسابها "انستجرام"، وظهرت وهي ترتدي فستان أسود أنيق لاقى إعجاب جمهورها ومتابعيها.

كارولين عزمي

خضعت الفنانة كارولين عزمي لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها على حسابها "انستجرام"، وظهرت كارولين مرتدية فستان أحمر أنيق خطفت به الأنظار.