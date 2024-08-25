شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله ينتهى من تصوير دوره فى تيتا زوزو.. وشيرين عادل: هتوحشنا يا غالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى اليوم النجم الكبير صلاح عبد الله من تصوير مشاهده في مسلسل تيتا روز، ونشرت المخرجة شيرين عادل على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عددا من الصور تجمعها معه وعلقت: "عم صلاح خلص دوره النهارده شكرا لوجودك معانا في تيتا زوزو هتوحشنا يا غالى".

مسلسل تيتا زوزو



صلاح عبد الله ينتهي من تصوير دوره في مسلسل تيتا زوزو



صلاح عبد الله