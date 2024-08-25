شكرا لقرائتكم خبر عن "سلمى على" ملكة جمال مصر 2024.. وتؤكد: "ماكنتش متوقعة الصراحة" والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 25 أغسطس 2024 01:06 ص

توجت "سلمى علي" بلقب ملكة جمال مصر 2024 miss egypt، فيما حصلت "فرح حازم " على لقب ملكة جمال مصر للمراهقات 2024 miss eco teen، في الحفل الختامي لمسابقة ملكة جمال مصر2024 كما حصلت مريم عوض على لقب misses Egyt.

واختيرت "سلوى جابر" وصيفة أولى لملكة جمال مصر 2024، فيما نالت "سارة جورج" لقب ملكة جمال مصر للسياحة 2024، وحصلت "زينة عمارة" على لقب "ميس جراند إنترناشونال" 2024 وهى الألقاب التى تؤهلهن للاشتراك بالمسابقات العالمية فى هذه المجالات.

كما تم اختيار "سلمى وليد" وصيفة أولى لملكة جمال مصر للمراهقات، وكان الحفل قد أقيم الليلة فى أحد فنادق القاهرة.

واختارت لجنة تحكيم المسابقة الفائزات من 21 متسابقة وصلن للتصفيات النهائية للمسابقة، وخضعن لمسابقات وتصفيات عدة خلال الأسابيع الماضية من أصل 100 فتاة.

تضمن الحفل الختامى عدة عروض أزياء، الإضافة إلى أسئلة المتنوعة الخاصة بالمقابلة الشخصية من خلال لجنة التحكيم لقياس ثقافة وحضور المتسابقات وسرعتهم على الرد ونسبة الذكاء.

وقالت "سلمى علي" فى حديثها لـ الخليج 365 أنا مبسوطة وكنت قلقانة جدا لكن الحمد لله ربنا أراد إنى أرجع البيت مبسوطة، ماكنتش متوقعة الصراحة بس أنا تعبت جدا واشتغلت كتير جدًا على نفسى ومبسوطة باللقب وبشكر كل حد تعب معايا.

فيما عبرت جيهان القارح أم ملكة جمال مصر 2024 عن فرحتها بحصول ابنتها سلمى على على اللقب قائلة: ماكنتش متوقعة لكن كنت واثقة فى اللجنة واثقة فى ربنا أن تعب سلمى مش هيروح، تعبت كتير جداً لكن الحمد لله التعب كان نهايته فرحة.







