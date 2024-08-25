شكرا لقرائتكم خبر عن يسرى نصر الله يرد على من يقللون من أهمية الآداب والتاريخ: بيشكلوا وعى وشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد المخرج يسرى نصر الله من يقلل من أهمية مواد مثل الآداب، التاريخ، الجغرافيا، قائلاً خلال الندوة التى حضرها بمقر الخليج 365: "أستغرب جداً ممن يخرجون ويعلنون صراحة أن يقللوا ويتفّهوا من قيمة الآداب، والتاريخ وغيرها من القراءات التي تثقل أي إنسان، وتمنحه شخصية يستطيع بها أن يواجه العالم ويكون عنده إدراك لما يحصل حوله".

وكان الخليج 365 قد احتفى بالمخرج الكبير يسري نصر الله خلال ندوة بمقر المؤسسة تطرق فيها إلى حكايات أبرز أعماله الفنية وكواليسها في مسيرة طويلة حصد عنها جوائز عديدة، ووضع بصمته على إبداعات مميزة بتاريخ السينما المصرية والعربية.

كما أهدت علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365 المخرج يسري نصر الله درع التكريم، بعد ندوة تطرق فيها إلى شغفه بالسينما، منذ أن كان طفلاً حتى شهدت حياته تحولات عديدة بدأت بسفره إلى لبنان ثم كتابته مقالات نقدية هناك قبل رحلته كمساعد مخرج مع المخرج الراحل يوسف شاهين، ثم إخراجه أفلاما مميزة خلال مسيرة فنية طويلة نال عنها أرفع الجوائز، كما شارك بأفلامه في المحافل والمهرجانات العالمية مثلما حصل مع فيلم سرقات صيفية، وفيلم باب الشمس وبعد الموقعة.

وشهدت مسيرة يسري نصر الله عمله مع أكبر النجوم والنجمات، بالإضافة إلى بزوغ نجم العديد من الفنانين في بداية مسيرتهم في أعماله مثلما حصل مع الفنانة عبلة كامل، باسم سمرة، محمد هنيدى، محمد رمضان، عصام عمر، وغيرهم من أهم الأسماء على الساحة الفنية حتى اشتهر بعينه الثاقبة في اكتشاف المواهب الفنية.