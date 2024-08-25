شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى حجاج يغنى للشباب ومشاركة أولى لـ سمر طارق بمهرجان القلعة.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، تتواصل فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء فى دورته الـ 32 والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حيث يقام حفلان مساء اليوم الأحد 25 أغسطس على مسرح المحكى يحييها الفنان مصطفى حجاج والمطربة سمر.

مصطفى حجاج



سمر طارق سمر طارق

ويبدأ الحفل فى الثامنة مساء وتستضيف الفعاليات لأول مرة الفنانة سمر طارق وفرقتها لتقديم عدد من أعمالها الغنائية التى تمزج طابع الألحان الشرقية بالموسيقى الغربية لتنتج شكلاً فنيًا مميزًا نال قبولاً وإعجابًا من متذوقى الإبداع الجاد منها تتر مسلسل سفاح الجيزة "عتمة"، ماتسألنيش، لو، مسافات، مراية ولما بعدنا وغيرها.

وفى العاشرة مساء يتغنى الفنان مصطفى حجاج وفرقته بمجموعة من الأعمال الشهيرة ذات الإيقاعات الخفيفة والسريعة والتى حققت شهرة واسعة بين الشباب منها يا بتاع النعناع، أنا بتقطع من جوايا، خطوة، حب مين، بنت الناس، بطليني، سنين، شكشكه، يا باي، يا لوز مقشر، نصيبي وقسمتي، زحمة، 100 وش وعملنا قيمة وغيرها.