فن ومشاهير

مصطفى حجاج يغنى للشباب ومشاركة أولى لـ سمر طارق بمهرجان القلعة.. الليلة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى حجاج يغنى للشباب ومشاركة أولى لـ سمر طارق بمهرجان القلعة.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، تتواصل فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء فى دورته الـ 32 والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حيث يقام حفلان مساء اليوم الأحد 25 أغسطس على مسرح المحكى يحييها الفنان مصطفى حجاج والمطربة سمر.

 75da013d-4c41-467b-ad17-97ad0795180d

مصطفى حجاج

 

64b3b7d1-2eef-4bf1-89e9-0814e734fe99
 سمر طارق 

ويبدأ الحفل فى الثامنة مساء وتستضيف الفعاليات لأول مرة الفنانة سمر طارق وفرقتها لتقديم عدد من أعمالها الغنائية التى تمزج طابع الألحان الشرقية بالموسيقى الغربية لتنتج شكلاً فنيًا مميزًا نال قبولاً وإعجابًا من متذوقى الإبداع الجاد منها تتر مسلسل سفاح الجيزة "عتمة"، ماتسألنيش، لو، مسافات، مراية ولما بعدنا وغيرها.

وفى العاشرة مساء يتغنى الفنان مصطفى حجاج وفرقته بمجموعة من الأعمال الشهيرة ذات الإيقاعات الخفيفة والسريعة والتى حققت شهرة واسعة بين الشباب منها يا بتاع النعناع، أنا بتقطع من جوايا، خطوة، حب مين، بنت الناس، بطليني، سنين، شكشكه، يا باي، يا لوز مقشر، نصيبي وقسمتي، زحمة، 100 وش وعملنا قيمة وغيرها.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements