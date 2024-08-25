فن ومشاهير

فريق "مسار إجبارى" ضيوف ريهام السهلى اليوم على dmc

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القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الأحد فريق "مسار إجبارى" ضيوفًا على الإعلامية ريهام السهلى في لقاء خاص ببرنامج "حد النجوم" على قناة dmc ويتحدث الفريق عن أهم محطات حياتهم الموسيقية وكيف تم اللقاء بينهم وأهم الصعوبات التى واجهتهم كما يقدم الفريق عددًا من أغانيهم التى اشتهروا بها. 


مسار إجبارى

سهرات "حد النجوم" تقدم من قلب مهرجان العلمين الجديدة، مهرجان النجوم والفن والإبداع، وذلك على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الحياة وcbc وdmc وon والقنوات

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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