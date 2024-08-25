شكرا لقرائتكم خبر عن فريق "مسار إجبارى" ضيوف ريهام السهلى اليوم على dmc والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الأحد فريق "مسار إجبارى" ضيوفًا على الإعلامية ريهام السهلى في لقاء خاص ببرنامج "حد النجوم" على قناة dmc ويتحدث الفريق عن أهم محطات حياتهم الموسيقية وكيف تم اللقاء بينهم وأهم الصعوبات التى واجهتهم كما يقدم الفريق عددًا من أغانيهم التى اشتهروا بها.



مسار إجبارى

سهرات "حد النجوم" تقدم من قلب مهرجان العلمين الجديدة، مهرجان النجوم والفن والإبداع، وذلك على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الحياة وcbc وdmc وon والقنوات الرياضية