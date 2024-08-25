شكرا لقرائتكم خبر عن Deadpool & Wolverine يسيطر على الإيرادات فى الأسبوع الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال فيلم الحركة والأبطال الخارقين Deadpool & Wolverine، يسيطر على المركز الأول لشباك التذاكر العالمية في الأسبوع الخامس من عرضه، بالرغم من وجود الكثير من المنافسين الذي شاركوا في السباق خلال الأسابيع الماضية، ليضيف 17.8 مليون دولار إضافية في خامس أسبوع لإيراداته التاريخية التي وصلت لأكثر من 1.15 مليار دولار عالميًا.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن فيلم Deadpool & Wolverine للنجمين رايان رينولدز وهيو جاكمان، ينجح بسهولة في التغلب على كل المنافسين الذين يشاركون في سباق شباك التذاكر ومنهم فيلم Blink Twice الذي حقق 7.1 مليون دولار في افتتاحيته، وفيلم The Crow الذي أضاف 4.5 مليون دولار في أسبوع الثالث.

وكشفت نجمة سلسلة أفلام X-Men هالى بيرى عن سبب عدم ظهور شخصيتها في فيلم Deadpool & Wolverine، فى الفترة التى سبقت إصدار الفيلم، تكهن المعجبون بأن شخصية ستورم التي تؤديها بيري قد تظهر في الفيلم، خاصة لارتباطها بعالم فوكس إلى جانب شخصية Wolverine التي يؤديها النجم العالمى هيو جاكمان.

ومع ذلك تحطمت الآمال في مشاركة ستورم في Deadpool & Wolverine عندما تم إصدار الفيلم بدون الشخصية باستثناء لقطات من أفلام X-Men خلال النهاية.