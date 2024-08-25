"Alien: Romulus" يتخطى 100 مليون دولار عالميًا في 5 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يحقق الجزء الجديد من سلسلة أفلام الرعب والخيال العلمي "Alien" بعنوان "Alien: Romulus" نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وتخطي عالميًا حاجز الـ 100 مليون دولار خلال 5 أيام فقط من عرضه بالسينمات مزيحًا فيلم الأبطال الخارقين "Deadpool and Wolverine" من صدارة شباك التذاكر بعد أسبوعين من الهيمنة على الإيرادات وتخطيه حاجز المليار دولار.

ونجح فيلم "Alien: Romulus" من تخطي حاجز الـ 100 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 80 مليون.

فيلم "Alien: Romulus" هو الجزء السابع من سلسلة أفلام الرعب والخيال العلمي الشهيرة "Alien" التي عرض أول أجزائها عام 1968 وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا من بطولة الممثلة الأمريكية سيجورني ويفر، للمخرج العالمي ريدلي سكوت بإيرادات عالمية بلغت 131 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 18 مليون دولار فقط، لتقرر "20th Century Fox" الشركة المنتجة للفيلم إنتاج المزيد من الأجزاء والتي عرضت تباعًا خلال السنوات الماضية وحققت نجاحًا جماهيرًا فاق كل التوقعات.

يذكر أن منتج الفيلم المخرج العالمي ريدلي سكوت ينتظر عرض فيلمه المرتقب "Gladiator 2" نهاية شهر نوفمبر المقبل.

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