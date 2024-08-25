يعرض في مصر.. "MGM" تحذر الجمهور من مشاهدة فيلمها "Blink Twice".. تعرف على السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حذرت "MGM" الشركة المنتجة لفيلم التشويق والإثارة "Blink Twice" الجمهور من أحداث الفيلم الذي يحتوي على العديد من العنف والاعتداء الجنسي وأصدرت بيانا رسميا أوضحت خلاله أسباب التحذير.

وتضمنت الرسالة التالي: "تحذير، نحن فخورين بعرض فيلمنا الجديد للجماهير في السينمات، الفيلم إثارة نفسية عن الاستخدام السئ للقوة، وبما أنه فيلم خيالي يتضمن العديد من الموضوعات الشائكة ووصف حاد للعنف بالإضافة إلى العنف الجسدي، وربما يكون هذا الأمر مزعجًا للبعض ومن أجل المساعدة نرجو التواصل معنا".

فيلم "Blink Twice" ينتمي لنوعية أفلام الكوميديا السوداء حول مليونير يدعى "سلاتر كينج" يقابل نادلة تدعى "فريدا" خلال حفل خيري لجمع التبرعات، ويوجه لها الدعوة للذهاب معه في رحلة بعيدة بجزيرة خاصة، ولكن سرعان ما تقع العديد من الأحداث الغير متوقعة، ويشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم هوليوود وهم تشانينج تيتوم، أدريا، أرجونا، ناعومي اكي، كريستيان سلاتر، جينا ديفيس.

والفيلم هو أول تجارب الممثلة زوي كرافيتز الإخراجية وبدأ عرض الفيلم في شباك التذاكر الأمريكي والعالمي أمس الجمعة، وعرض الفيلم في دور العرض المصري يوم الأربعاء الماضي تحت تصنيف رقابي "+18".

يذكر أن بطل الفيلم تشانينج تيتوم ظهر مؤخرًا كضيف شرف بأحداث فيلم الأبطال الخارقين "Deadpool and Wolverine" بطولة النجم الكندي ريان رينولدز، والنجم الأسترالي هيو جاكمان وتخطى مؤخرًا حاجز المليار دولار عالميًا بعد أقل من شهر من عرضه تجاريًا.

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