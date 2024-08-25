شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اسم طفل جاستين بيبر وزوجته هايلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المغنى العالمى جاستين بيبر وزوجته هايلي استقبال مولودهما الأول جاك بلوز بيبر. وكتب جاستين في منشور على حسابه بموقع إنستجرام: "مرحبًا بك فى منزلك جاك بلوز بيبر".

ونشرت هايلي نفس الصورة على قصص إنستجرام الخاصة بها بعد فترة مع اسم الطفل ورمز قلب أزرق.

شارك ستيفن بالدوين، والد هايلي، تغريدة، مؤكدا: " مبروك لك وليبارك الله في عائلتنا".

وأعلن الزوجان لأول مرة أنهما ينتظران طفلًا معًا فى مايو 2024، ونشرا الخبر المثير على إنستجرام.

وأكد مدير أعمال هايلي لمجلة بيبول أن العارضة كانت حاملًا فى شهرها السادس في ذلك الوقت.



جاستين بيبر