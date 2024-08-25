بالصور – بيونسيه بإطلالة جريئة جداً بالكروشيه الأبيض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت النجمة العالمية بيونسيه متابعيها عبر حسابها الرسمي، مقطع فيديو جديد لها، ظهرت فيه بإطلالة لافتة.

واختارت بونسيه إطلالة جريئة جداً، إذ ارتدت فستاناً من الكروشيه بالأبيض، من علامة Les Fleurs Studio.

الفستان قصير جداً، وبقصة ضيقة تعانق الجسد، وبدون أكمام، كما أنه مكشوف الصدر والبطن، ويبلغ سعره 1,353 دولار أميركي.

وأكملت بيونسيه إطلالتها بطرحة من النمط نفسه ومن العلامة نفسها، وانتعلت حذاءً بكعب عالٍ من الجلد الأبيض من Brother Vellies، يبلغ سعره 595 دولار أميركي. وتزينت بيونسيه بمجوهرات من الخرز واللؤلؤ تناسب إطلالتها، بالإضافة إلى مجموعة من الخواتم الضخمة المرصّعة بالماس والأحجار الكريمة، كما حملت حقيبة يد بيضاء مزينة بوردتين كبيرتين بنمط الـ”كروشيه”، من Magda Butrym، تبلغ قيمتها 2,470 دولاراً أميركياً.