رغم عرضه في رمضان.. مسلسل “سر إلهي” يعود إلى قائمة الأعلى مشاهدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انضم مسلسل “سر إلهي” للنجمة روجينا، لقائمة الأكثر مشاهدة على منصة watch it، بعد نجاحه في السباق الرمضاني الماضي.

مسلسل سر إلهي مكون من 15 حلقة وعرض لأول مرة فى شهر رمضان الماضى 2024، والعمل من بطولة النجمة روجينا، أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

وتحدثت النجمة روجينا عن تجربة مسلسل سر إلهى لـ”الخليج 365″ وقالت: “تجربة مهمة للغاية بالنسبة لى، وأراها حققت النجاح المرجو وأكثر، فلكل مجتهد نصيب، والمؤلف أمين جمال كتب قصة مميزة، واخترنا موضوعا يمس الجمهور بل ووجعهم وتأثروا به، فالعمل الصادق يصل إلى الناس، وأنا كنت أشعر بأن هناك مددا من ربنا، وأشم رائحة النجاح، ولكن ما حدث فاق توقعاتى من تفاعل الناس وتأثرهم بالشخصيات وأغنية التتر التى غناها حمزة نمرة”.

وعن شخصية نصرة التى جسدتها فى العمل قالت روجينا: “أى شخصية حتى تصدقها لا بد أن يكون لها شكل خارجى وآخر داخلى، فالشكل الخارجى لا بد أن يكون مناسبا لهذه المرأة ولحياتها وعملها وبيئتها، و”نصرة” سيدة بسيطة من منطقة شعبية فتجد طريقة كلامها طيبة تجعل الناس تحبها وتتعاطف معها حتى عندما تدخل فى رحلة الانتقام يكون الجمهور فى صفها وعلى مدار تاريخى دائما أهتم بشكل وطريقة كلام الشخصيات”.