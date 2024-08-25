ويل سميث يتحدى رافاييل نادال في سباق رياضي على بحيرة كومو

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف النجم العالمي ويل سميث عن دخوله في تحدي ضد لاعب التنس الإسباني رافاييل نادال وذلك ضمن بطولة “e1 series” الخاصة بسباق المراكب الذي أقيم في سيرنوبيو وهي بلدة في إيطاليا وشهدت منافسة شرسة بين الفريقين.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ “e1 series” مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، كشفت خلاله كواليس السباق وظهر خلاله ويل سميث ورافاييل نادال وهما يستعدان لخوض السباق، ودار بينهما حديث قبل دقائق من البدء، وأعرب سميث عن تحمسه لخوض هذه التجربة الجديدة من نوعها وانتهى السباق بفوز فريق ويل سميث.

احتفل ويل سميث مؤخرًا بتخطي فيلمه “Bad Boys: Ride or Die” حاجز الـ 400 مليون دولار حول العالم منذ عرضه تجاريًا مطلع شهر يونيو الماضي.

يذكر أن ويل سميث يشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها الجزء الثاني لفيلم “I am Legend”، وفيلم السيرة الذاتية “The Council” ويجسد خلاله شخصية المجرم وتاجر المخدرات الأمريكي نيكي بارنز.