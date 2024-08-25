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رانيا فريد شوقي توجه رسالة مؤثرة لزوجها في عيد زواجهما التاسع

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: هنأت الفنانة رانيا فريد شوقي زوجها في منشور جديد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بعيد زواجهم التاسع، ووجهت له رسالة بكلمات مؤثرة.

وقالت فريد في منشورها: “كل سنة وانت حبيبي عيد جوازنا الـ 9 وعقبال العمر كله يا راجل يا طيب ياللي عمري معاك احلى من الشهد المدوب، شكرا حبيبي على كل حاجة وكل مجهود بتبذله من اجلنا كأسرة وممتنة جدا لكل حاجة بتعملها لي ربنا يخليك ليا ويديمك نعمة في حياتي.”

يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا فريد شوقي هو مسرحية مش روميو وجولييت، وأيضا شاركت في الجزء الثالث من مسلسل المداح مع النجم حمادة هلال والذي تم عرضه خلال شهر رمضان 2023.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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