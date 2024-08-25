مليون جنيه غرامة على البلوغرز “الفني” في مصر.. قرار حاسم من نقابة الممثّلين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدر الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، قراراً بتغريم مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي الذين يشاركون في الأعمال الفنية من دون الحصول على تصاريح مزاولة المهنة، مبلغاً قيمته مليون جنيه، وجاء ذلك رداً على منتقدي سماح مسؤولي النقابة لهم بالتمثيل.

أرجع نقيب الممثلين، في تصريحات تلفزيونية، سبب اشتراك العديد من مشاهير مواقع التواصل ومن يُطلق عليهم “بلوغرز”، إلى شركات الإنتاج والمخرجين، إذ أكد أنهم يحاولون استغلال شهرتهم بين الشباب للترويج لأعمالهم وتحقيق انتشار واسع لها، لكن ذلك كان على حساب سمعة الوسط الفني، وتدني مستوى الأعمال الفنية.

شدّد أيضاً على أنّه لن يسمح بظهور أي من هؤلاء المشاهير في الأعمال الفنية، إلا بعد الحصول على تصاريح رسمية تسمح لهم بمزاولة المهنة، إضافةً إلى تطبيق شروط التمثيل كافة، وهدّد من يخالف تلك التعليمات بدفع الغرامة ومحاسبة شركات الإنتاج على خرق تلك التعليمات.

يذكر أنّ نقابة المهن التمثيلية كانت قد اتخذت إجراءات سريعة ضد صناع مسلسل بعنوان “غموض” وذلك بسبب مشاركة التيك توكر محمد شاكر، الذي لا ينتمي للنقابة، وأصدر زكي وقتها بياناً رسمياً يؤكد فيه أنه سيتم محاسبة صناع العمل بسبب التعاقد مع شخصية لا تنتمي للجماعة الفنية، وضربهم بقوانين ولوائح النقابة عرض الحائط.

وقع الممثل أحمد العوضي، في الأزمة نفسها عندما فكر في الاستعانة بالبلوغر لوشا، في مسلسله قبل الماضي “ضرب نار”، حيث شارك كل منهما صورة تجمعه بالآخر ترويجاً للعمل، ما أثار غضب الجماهير، خاصة أنه يقدم محتوى عنيفاً، ومتهم بالتشجيع على البلطجة، ما دفعهم للتراجع عن الفكرة منعاً للهجوم الجماهيري.