قرار قضائي جديد بشأن فيلم “الملحد”.. في انتظار رأي الأزهر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر قراراً بتأجيل النظر في الدعوى المطالبة بوقف عرض فيلم “الملحد” إلى جلسة الرابع والعشرين من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، وذلك لحين الاطلاع على جميع المستندات. وتدعي الدعوى أنّ الفيلم يروج لأفكار قد تزعزع العقيدة الإسلامية.

وفي سياق متصل، علم “النهار العربي” أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد رسمي لعرض “الملحد” الذي كان من المقرر له في الرابع عشر من الشهر الجاري.

الفيلم يخضع حالياً لمراجعة الأزهر الشريف للتأكد من عدم احتوائه أفكاراً تتعارض مع الشريعة الإسلامية. وفي حال ثبوت خلوه من تلك الأفكار وعدم صحة الادعاءات الموجهة ضده، سيتم تحديد موعد عرضه رسمياً.