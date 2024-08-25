شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عم المطرب حسام حبيب ووالده ينعيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن والد حسام حبيب وفاة شقيقه عم المطرب حسام حبيب من خلال حسابه على موقع فيس بوك إذ كتب: "توفي إلى رحمه الله أخي الدكتور محمد حبيب"، وما أن كتبها حتى حرص العديد من متابعيه على نعيه وتوجيه العزاء له.



والد حسام حبيب ينعي اخاه

على صعيد آخر سبق وأعلنت النجمة شيرين عبد الوهاب فى بيان صحفى أنه لا صحة مطلقا لما أشيع على صفحات التواصل الاجتماعى وبعض المواقع الصحفية، بشأن عودتها للفنان حسام حبيب مرة أخرى.

وأكدت فى البيان أنها تكنّ كل احترام وتقدير للفنان حسام حبيب، ولكن مسألة العودة لم تحدث مطلقا، مشيرة إلى أنها تستعد خلال الفترة المقبلة لاستئناف نشاطها الفنى بطرح العديد من الأعمال الغنائية الجديدة، وإحياء الحفلات الفنية. وتهيب النجمة شيرين عبد الوهاب بتحرى الدقة فيما يخص حياتها الشخصية.

وكان الشاعر بهاء الدين محمد كشف تفاصيل زيارته للفنانة شيرين عبد الوهاب، وطمأن كل محبيها وجمهورها عليها بعد الأزمات المتعددة التى مرت بها الفترة المقبلة.

وكتب بهاء الدين محمد، عبر حسابه على فيس بوك: "أنا كنت مع الفنانة الإنسانة جدا شيرين عبد الوهاب، وأطمنكم عليها هى فى أجمل حالاتها مع العائلة، وبتنهى آخر لمسات لأغانى ومفاجآت من قلبها وبصوتها الغالى وإحساسها العالى".

وكانت شيرين عبد الوهاب قد أنهت أزمتها مع طليقها حسام حبيب، حيث تنازل الثنائى عن المحاضر التى حرراها ضد بعضهما، وعادت شيرين عبد الوهاب إلى منزل أسرتها بعد فترة من القطيعة، حيث تصالحت مع شقيقها محمد عبد الوهاب الذى كتب على حسابه بموقع فيس بوك: "اطمنوا هى بخير وفى أمان، ادعولها تبقى قوية وتعدى وتنسى كل ده وترجع تانى أحسن من الأول".