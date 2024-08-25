شكرا لقرائتكم خبر عن ميريت عمر الحريري تقف على المسرح لأول مرة فى "رحلة عمري" وعرضها اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تشارك الفنانة ميريت عمر الحريري في العرض المسرحي "رحلة عمري" المعروض على مسرح نهاد صليحة اليوم الأحد 25 أغسطس الساعة الثامنة مساء، والمسرحية دراماتورج أيمن النمر، وديكور العشوائي، إضاءة عز حلمي، استعراضات بوسي الهواري، مخرج منفذ أحمد سعيد، تصميم دعاية وفوتوغرافيا خالد مهيب، فكرة وإخراج عمرو حسان، والمسرحية نتاج ورشة ارتجال لفرقة سوكسية.

الفنان ميريت عمر الحريري شاركت في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل بابا جه أمام النجم أكرم حسني، وقدمت شخصية ناظرة مدرسة تدعى "ميس مها"، ومن خلال شخصيتها وأحداث العمل تتسبب "ميس مها" في تغيير ولخبطة حياة أسرة هشام وولاء "أكرم حسني ونسرين أمين".

وجدير بالذكر أن ميريت عمر الحريرى أهدت بعض المقتنيات الخاصة بوالدها للمركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، إيمانا منها بالمشروع الفنى لوزارة الثقافة، والمقتنيات المهداة عبارة عن : نضارة طبية، رخصة القيادة الخاصة، الباسبور وتذكرة طيران، محفظة شخصية، وكذلك بعض الصور الشخصية للفنان الراحل مع بعض الشخصيات العامة، وكذلك شهادات تقدير حصل عليها الفنان الراحل من جهات مختلفه، ودعوات لمهرجانات ، و2 روب رجالى، بدلة رجالى، وبيجاما وبعض الملابس التي كان يستخدمها الراحل في تصوير أعماله.