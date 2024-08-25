شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز مسرحيات رانيا فريد شوقي قبل "مش روميو وجولييت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت الفنانة رانيا فريد شوقي للوقوف على خشبة المسرح من جديد بعد غياب 5 سنوات وذلك عبر مسرحية "مش روميو وجولييت" التي تقدمها على المسرح القومي أمام الفنان علي الحجار، وهي المسرحية الذى بدأ عرضها منذ عيد الأضحى المبارك.

رانيا فريد شوقي

وتأتى تلك المسرحية بعدما قدمت الفنانة رانيا فريد شوقي آخر عمل مسرحي لها عام 2019 عبر مسرحية "الملك لير" أمام الفنان يحيي الفخراني والتي قدمت فيها دور جونريل.



رانيا فريد شوقي

أبرز مسرحيات رانيا فريد شوقي

من قبل قدمت رانيا فريد شوقى عدة أعمال مسرحية منها: بابا جاب موز، ربنا يخلي جمعة، كجيون كسب المليون، مولد سيدي المرعب، حلاق بغداد، قصة الحي الغربي، اللعب مع العيال، غراميات عطوة أبو مطوة.

"مش روميو وجولييت"، من إعداد المؤلف محمد السوري، والصياغة الشعرية الشاعر أمين حداد، وتشهد المسرحية أيضا ، عودة المطرب علي الحجار، إلى عالم المسرح، بعد غياب، وتشاركه البطولة النجمة رانيا فريد شوقي، إلى جانب ميدو عادل، وعزت زين، ودنيا النشار، وطه خليفة، وآسر علي، وطارق راغب، والمطربة بدار الأوبرا أميرة أحمد.

وتولى المؤلف الموسيقي أحمد شعتوت، التلحين والتوزيع، واستعراضات شيرين حجازي، وديكور محمد الغرباوي، وجرافيك محمد عبدالرازق، وإضاءة ياسر شعلان.

رانيا فريد شوقى تحتفل بمرور 9 سنوات على زواجها

هذا وحرصت الفنانة رانيا فريد شوقى مؤخراً على الاحتفال بمرور 9 سنوات على زواجها من خلال رسالة إلي زوجها شكرته فيها على الحب والسنوات المميزة الذى يعيشها الثنائى معاً، وقالت فيها : "كل سنة و أنت حبيبي عيد جوازنا الـ9 و عقبال العمر كله يا راجل يا طيب يالي عمري معاك أحلي من الشهد المدوب.. شكرا حبيبي علي كل حاجة و كل مجهود بتبذله من أجلنا كأسرة و ممتنة جدًا لكل حاجة بتعملها لي ربنا يخليك ليا ويديمك نعمة في حياتي يارب".