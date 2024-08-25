شكرا لقرائتكم خبر عن غرامة 36 ألف دولار على ديزنى بسبب وفاة أحد أفراد طاقم "Wonder Man" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حكمت إحدى محاكم لوس أنجلوس الأمريكية، على شركة ديزني العالمية بغرامة قدرها 36 ألف دولار على خلفية وفاة أحد طاقم عمل تصوير فيلم Wonder Man الذي يتم تصويره حالياً في استديوهات مارفل العالمية.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة Deadline، فإن المحكمة قضت بغرامة قدرها 36 ألف دولار على شركة ديزني لوفاة خوان كارلوس أوسوريو في موقع تصوير فيلم Wonder Man في فبراير الماضي، الذي توفي أثناء جمع وإزالة معدات كابلات الإضاءة في أعلى المسرح.

وفقًا للتقرير الذي نشرته الصحيفة، "بينما كان الطاقم يسير على طول ممرات العرض، وقف (أوسوريو) على الجزء الضعيف من ممرات العرض، وفجأة، ودون سابق إنذار، انكسر اللوح الذي يدعم الأرضية وانهار بينما كان الموظف يقف على هذا الجزء من ممرات العرض، ليسقط من ارتفاع 41 قدمًا واصطدم بقوة بالأرض أدناه، وتوفي في مكان الحادث، لم يكن المسلسل قيد التصوير في ذلك الوقت".

وعلى سياق آخر، سبق وطرحت ديزنى البرومو الترويجى الرسمى لفيلمها الجديد Mufasa: The Lion King، العمل الذى سيطرح يوم 20 ديسمير المقبل فى دور العرض حول العالم، وستصل مدته إلى أكثر من ساعتين.

وحصل الفيديو على أكثر من 9 ملايين مشاهدة، و159 ألف إعجاب على الحساب الرسمى لشركة ديزنى على موقع يوتيوب.