هل تم الصلح بين محمد فؤاد والطبيب؟.. شقيقه يكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أكد إبراهيم فؤاد، شقيق الفنان محمد فؤاد، عودة شقيقهما عبد العزيز ، إلى منزله، بعد قضاء 3 أيام في مستشفى مبرة مصر القديمة.

إبراهيم فؤاد، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال:" الحمد لله بعد تلقي العناية الطبية الرائعة في مستشفى مبرة مصر القديمة، عاد شقيقنا عبد العزيز، إلى منزله، وذلك تحت متابعة من الأطباء".

وتابع،:" عبد العزيز، تم نقله، عقب الأزمة التي افتعلها طبيب المستشفى التي نقل إليها في البداية"

وردا على سؤال عن إتمام الصلح بين الفنان محمد فؤاد ، و الطبيب، أجاب،:" لم يتم التصالح، والتحقيقات مازالت جارية، و كافة الفيديوهات تؤكد خطأ ذلك الطبيب"

شقيق الفنان محمد فؤاد، كان قد نقل إلى مستشفى عين شمس التخصصي، إثر معاناته من جلطة نافذة بالقلب،وانسداد كامل بالشريان التاجي الأيسر.

وخضع شقيق الفنان لجراحة قسطرة بالقلب، وتركيب دعامة، عقب نقله إلى مستشفى مبرة مصر القديمة.

الفنان محمد فؤاد، تصدر قوائم موقع البحث جوجل، ومواقع التواصل، عقب انتشار مقاطع فيديو، من المشاجرة التي نشبت بينه وبين أحد الأطباء.

الفنان مصطفى كامل "نقيب المهن الموسيقية" من جهته، أكد في بيان صحفي، الوقوف بجانب عضو النقابة الفنان محمد فؤاد وتكليف إدارة الشئون القانونية بمتابعة الأمر قانونياً والبحث والتحري عن السبب والدافع لهذه الواقعة منذ البداية.