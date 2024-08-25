سليمان عيد يُعلن عن بدء التحضير للجزء الثالث من "البيت بيتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

كشف الفنان سليمان عيد، عن بدء التحضير للجزء الثالث لمسلسل "البيت بيتي"، وذلك بعد نجاح الجزء الأول والثاني.

وقال عيد خلال لقاءه في إذاعة "الراديو 9090"، على هامش عرض مسرحية "البنك سرقوه": "المسلسل نجح والناس بتقولي في الشارع يا "أشرف"، رغم إني في الجزء الأول مدنيش مساحة كبيرة، لكن الجزء التالت حاجة مختلفة، وإن شاء الله قريبًا، ممكن نقول في شهر 5".

تدور أحداث مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني، حول إقامة كريم محمود عبدالعزيز في دور (كراكيري)، ومصطفى خاطر في دور (بينو)، في قصر مسكون بالأرواح، ويعيشون أجواء مرعبة وكوميدية أثناء طرد الأرواح وبيع القصر، حتى يكتشفوا حقيقة الأشباح وصلة القرابة بينهما.

يشارك في بطولة مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني، عدد من نجوم الفن أبرزهم، كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، محمود حافظ، والعمل من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز، ومن إخراج خالد مرعي. هنا

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