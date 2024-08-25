بالفيديو.. أول ظهور للفنان أسامة عباس بعد تكريمه من المسرح المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

وجه الفنان أسامة عباس، رسالة تقدير وشكر لمهرجان المسرح القومي لدورته الـ 17، عقب تكريمه، خاصة بعد غيابه من حضور حفل الافتتاح وإستلام الدرع التكريمي.

وظهر أسامة عباس، من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الخاص بموقع "فيسبوك"، وقال: "أشكر كل من تفضل بتهنئتي بهذه الجائزة القيمة في نهاية العمر، وهو كل ما يتمناه الفنان في حياته، أن يقدره زملائه والجمهور عمومًا على المجهود الذي قدمه 55 سنة، شكرًا جزيلًا".

يذكر أن الفنان أسامة عباس شارك في العديد الأعمال السينمائية منها: مين يجنن مين ، احترس من الخط، هالو أمريكا، الواد محروس بتاع الوزير، في الصيف لازم نحب، ليلة القبض على بكيزة وزغلول، يا عزيزي كلنا لصوص، المذنبون ، الحفيد ، فيفا زلاطا ، وغيرها .

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