محمد العدل يعلق على تصريحات عمرو مصطفى عن الهضبة: "نابعة من الإحساس بـ الظلم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

علق المخرج محمد العدل الشهير بـ "ماندو" على التصريحات الأخيرة التي أطلقها الملحن عمرو مصطفى عن الفنان عمرو دياب.

وكتب "ماندو" عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "عمرو مصطفى ملحن كبير وكل تصريحاته الأخيرة وكلامه عن عمرو دياب، نابع من فكرة عدم التقدير والإحساس بالظلم".

وأضاف: "محدش ينكر أن عمرو دياب أسطورة وكان ناجح جدا جدا قبل ما يتعاون مع عمرو مصطفى.. لكن كمان عمرو مصطفى طول عمر عمرو دياب الفني وأضاف لعمرو دياب أغاني hits عاشت وهتعيش".

وتابع: "أنا مش مع طريقة عمرو مصطفى أكيد لكن كمان مش عاجبني الناس اللي بتقلل منه وبتتعامل معاه على أنه ملحن عادي.. لا عمرو مصطفى مش عادي وكم نجاحاته مع عمرو دياب وغيره مش عادي، الإنصاف مهم، الاتنين استفادوا من بعض والاتنين فنانين كبار، والتقدير مهم للفنان، عشان كده أنا حاسس بيه".

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