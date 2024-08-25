مليون جنيه غرامة.. أشرف زكي يحذر المنتجين من مشاركة البلوجر في الأعمال الفنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

كشف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن وضع غرامة تصل إلى مليون جنيه على "البلوجر" الذين يشاركون في أعمال فنية دون الحصول على ترخيص من النقابة، مؤكدًا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية في حالة مخالفة القرارات.

وقال أشرف زكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر شاشة قناة "الحدث اليوم": "إحنا حذرنا أكتر من مرة وللأسف بعض المنتجين، أو لا يجوز إننا نقول عنهم منتجين هما مش منتجين ولا حاجة إنما بيسموا نفسهم منتجين، بيحاولوا يحققوا أي انتشار من خلال الاستعانة بالبلوجر، أنا قلت لهم إني هعمل إجراءات قانونية وهاخد غرامة قد تصل إلى مليون جنيه".

وأضاف: "دي أهم الإجراءات وأنا بوعدكم أنه هذه الإجراءات هتكون حازمة في هذا الموضوع، إحنا بنتصدى بقوة للظواهر دي".

يذكر أن أخر مشاركات الفنان أشرف زكي كانت بمسلسل "مفترق طرق" بطولة كلًا من: هند صبري إياد نصار، ماجد المصري، جومانا مراد، هدى المفتي، نهى عابدين وآخرين.

اقرأ أيضا:

هل تم الصلح بين محمد فؤاد و الطبيب؟.. بعد مغادرة شقيقه المستشفى

“حالتها ملهمة".. طارق الشناوي يوجه رسالة جديدة لـ شيرين عبد الوهاب