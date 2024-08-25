محمد رجب يكشف عن صور جديدة مع نجله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الفنان محمد رجب، متابعيه، مجموعة من الصور، تجمعه بنجله "يوسف"، أثناء استمتاعهم بالعطلة الصيفية، بإحدى المدن الساحلية.

ونشر "رجب" الصور على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وانهالت عليه تعليقات من الجمهور، وجاءت كالأتي: "ربنا يبارك، اللهم بارك، ربنا يخليكم لبعض، الغاليين، عسلات، ربنا يسعدكم، مش شبهك خالص".

يذكر أن الفنان محمد رجب شارك في مسلسل "الحشاشين"، وهو سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، نيقولا معوض، أحمد عبدالوهاب، سوزان نجم الدين، سارة الشامي، عمر الشناوي.

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