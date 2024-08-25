بالأحمر..كارولين عزمي تخطف الأنظار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نورهان ربيع:

شاركت الفنانة كارولين عزمي جمهورها ومحبيها بعدد من الصور الجديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت عزمي خلال الصور وهي ترتدي فستان أحمر، وتمكنت من جذب أنظار الجمهور، وحصدت الصور تسجيلات الإعجاب.

وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي: " جميلة أوي والله " ، " أحلى وأجمل واحدة في الكون كله"، " وحش الكون"، " القمر نشوفك في رمضان ومسلسل إيه"، " بحبك أوي"، وغيرها من التعليقات.

يذكر أن آخر اعمال الفنانة كارولين عزمي هو مسلسل الوصفة السحرية الذي يذاع في هذه الأثناء على قنوات dmc الفضائية، ويشاركها البطولة شيري عادل، وعمر الشناوي، ومحمد أبوداوود، ولقاء سويدان وغيرهم.