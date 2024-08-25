محمد رمضان يطرح أحدث أعماله الغنائية "مش فاضي".. فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

طرح الفنان محمد رمضان أحدث أعماله الغنائية، والتي تحمل اسم "مش فاضي، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

ونشر رمضان مقطع من الأغنية عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "دلوقتي "مش فاضي"، ثقة في الله نجاح".

يذكر أن، الفنان محمد رمضان يشارك ببطولة فيلم "أسد" ويمثل التعاون الأول بينه وبين السيناريست والمخرج محمد دياب، وسط مشاركة نخبة من نجوم السينما المصرية، وهم الفنان خالد الصاوي، الفنان شريف سلامة ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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