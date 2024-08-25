صلاح عبدالله يُعلن عن انتهاء تصوير مشاهده بمسلسل "تيتا زوزو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن الفنان صلاح عبدالله عن انتهاء تصوير مشاهده بمسلسل "تيتا زوزو"، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ونشر "صلاح" صورًا من كواليس التصوير، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، وظهر برفقة عدد من فريق العمل، وعلق قائلًا: "امبارح خلصت دوري في مسلسل "تيتا زوزو"،‬ وأنا مروح قلت لنفسي لسه بمثل يعني لسه عايش، وبشتغل وقادر عالعطاء، يعني لسه عندي أمل في الغد".

وتابع: "لحظات اليأس والزهق والخنقة والإحساس بالعجز والعَجَّز لحظات ضعيفة جداً ولحظات الأمل في بُكره أقوى منها قوي بفضل المولى عز وجل الحمدلله".

تدور أحداث مسلسل "تيتا زوزو" في إطار درامي اجتماعي، حول قصة الجدة الأرملة زوزو التي كانت تعمل بالزراعة، ولديها ولدان وابنتان، حيث نتابع علاقتها بأحفادها، وتعاملها معهم ومع المشكلات التي يتعرضون لها.

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