أحلام الشامسي ترد على شائعة انفصالها: "أنا ومبارك أصدقاء مش زوجين فقط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

ردت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، بعد تداول رواد مواقع الاجتماعي، شائعة انفصالها بزوجها مبارك الهاجري.

وكتبت أحلام عبر حسابها الخاص بموقع "X": "أنا ومبارك مش فقط زوجين، أنا ومبارك أصدقاء بينا أشياء كثير حلوة، يكفي فاهد وفاطمة ولولو دول عيون وقلب وروح مبارك".

وتابعت: "وأنا طلبت منه ما ينزل أي شي بخصوص هالموضوع لكن هو رفض قال لي كل شي ولا أنتي، هذه الكلمة تسوى عندي الدنيا وما فيها، شكرًا لك، وعلى محبتك لنا اللي من القلب وشكرًا لكل من يحبنا ويدعي لنا بالفرح والسعادة والخير".

يذكر أن الفنانة أحلام الشامسي طرحت، قبل أيام أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "الله يصيبك"، وذلك عبر حسابها بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

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