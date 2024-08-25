شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين حاضرة بقوة فى مهرجان العلمين الجديدة.. من محمد منير لأمير عيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مهرجان العلمين الجديدة العديد من الفعاليات المميزة والحفلات الغنائية الضخمة لكبار النجوم إلا أن المشترك فيها هو حرص عدد كبير من المطربين على دعم القضية الفلسطينية وعدم نسيانها مثلما ظهر في الأسبوع الأول مع حفل الكينج محمد منير.

منير وخلال الحفل قدم التحية لفلسطين بأغانيه وكلمات مثل القدس عربية التى غناها ضمن أغنية مدد مدد، وهو الأمر الذى جاء امتدادًا لطريقة دخول المهرجان بفلكلور فلسطيني مع غناء دينا الوديدي لفلسطين.

حفلات مهرجان العلمين العديدة في الدورة الثانية التي جاءت تحت شعار دعم فلسطين بـ 60 % من أرباح المهرجان، شهدت أيضًا في آخر حفلة غناء أمير عيد وفريق كايروكي أغنية "تلك القضية"، مع ارتداءه القضية الفلسطينية.

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس.