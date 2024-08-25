شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان العلمين الجديدة.. 7 أسابيع من سحر الغناء والمسرح بأجمل مدن البحر الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة فى إثبات نفسها كأحد أهم المهرجانات الفنية في الشرق الأوسط بسبب الفعاليات المميزة والمفاجآت المتعددة على مدار الأسابيع الماضية، مثلما يظهر مع كل أسبوع، وهو ما ظهر جليًا خلال الأسبوع السابع من المهرجان الذى تضمن مفاجآت أكبر من خلال حفل ضخم الجمعة الماضية مع فريق كايروكي، وذلك إلى جانب مفاجأة الحفل "تووليت" الذى قدم أبرز أغانيه الذى اشتهر بها مؤخرًا خلال الحفل.

حفل فريق كايروكي جاء امتدادًا لحفلات مميزة شهدها مهرجان العلمين لأهم نجوم العالم العربى بداية من محمد منير إلى عمرو دياب وكاظم الساهر وحمزة نمرة إلى جانب تامر حسني وغيرهم من أهم الأسماء في عالم الغناء.

ومع الحفلات الغنائية الضخمة شهدت الدورة الثانية أيضاً فاعليات أخري فعلى صعيد المسرح الذى بات ركناً أساسياً تم عرض مسرحيات ناجحة لنجوم كبار أيضاً مثل" البنك سرقوه" التي عرضت على مدار ثلاثة أيام متتالية بداية من الخميس الماضى وحتى السبت أمس، وهي مسرحية من بطولة أشرف عبد الباقي و كريم محمود عبد العزيز.

وأتت بعد مشاركة أهم النجوم بعروض مسرحية في سماء العلمين مثل كريم عبد العزيز بالعرض المسرحي السندباد وحسن الرداد وايمي سمير غانم بعرض التليفزيون وقبلهما المخرج خالد جلال بمسرحية الشهرة.