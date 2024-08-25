شكرا لقرائتكم خبر عن ويجز وعرضا عريس البحر وبرقع الحيا.. آخر فعاليات مهرجان العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية من إسدال الستار بعد نجاحات كبيرة حققها على مدار سبعة أسابيع متواصلة، والتي شهدت حفلات للكثير من النجوم المصريين والعرب والعالميين الذين أبدعوا وتألقوا في المهرجان الذي تحتضنه شواطئ مدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي، بالإضافة إلى عدد كبير من العروض المسرحية وفعاليات للأطفال والكثير.

ومن المقرر أن يسدل مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية الستار يوم 30 أغسطس المقبل بحفل المطرب "ويجز" على مسرح "يو أرينا"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه العام الماضي في حفله هناك.

ومن المقرر أن يقدم ويجز خلال الحفلة باقة مميزة من أشهر أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور، مثل: "البخت، أميرة، كيفي كده، دورك جي"، وغيرها من الأغاني، بالإضافة إلى إمكانية حجز الحفلة عبر موقع "تذكرتي" الإلكتروني.

أما يوم الثلاثاء المقبل، تعرض مسرحية عريس البحر خلال فعاليات المهرجان على مسرح "يو"، وتدور أحداثها حول موال عن مسعود ووجيدة، وذلك في إطار غنائي، وتبدأ القصة بمشاجرة أخين يعيشان في صعيد مصر، وتكون تلك المشاجرة سببها الميراث الذي تركه أبوهما قبل وفاته، ويظهر خلال ذلك الكثير من الصراعات الإنسانية ومايدور في العقول، لنجد نفسنا أمام متناقضات الخير والشر، والفرح والحزن، والفراق واللقاء.

مسرحية عريس البحر من أشعار أحمد شاهين، موسيقي وألحان محمد الصاوي، استعراضات شيرين حجازي، دراماتورج محمد عادل، ديكور حمدي طلبة، إضاءة أبو بكر الشريف، وغناء الفنانة فاطمة محمد علي، ومن إخراج وليد طلعت.

بينما تعرض مسرحية برقع الحيا خلال الفعاليات يوم الخميس المقبل على المسرح الروماني بالمدينة التراثية، والعرض من تصميم وإخراج شيرين حجازى، لفرقة عوالم خفية، وتتناول قصة مؤثرة عن معاناة الفنانين العاملين في مجال الرقص، وكيف يكافحون من أجل البقاء في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها، كما تكشف عن الجوانب المظلمة في عالم الفن.

ويأتى مهرجان العلمين الجديدة فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة، وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة.

وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالى الغربى، والتأكيد على دور القوى الناعمة فى دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة، كما نظم المهرجان العديد من الرحلات للطلبة وذوى الإعاقة، إلى جانب دعم السيدات المعيلات والمنتجين والمصنعين والشباب، بالإضافة إلى دعم جهود بناء الإنسان والتنمية البشرية.