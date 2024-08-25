شكرا لقرائتكم خبر عن ماهر محمود يحيى حفل الليلة السابعة لبرنامج صيف الإنتاج الثقافي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، تنطلق اليوم الأحد الموافق 25 أغسطس فعاليات الليلة السابعة لبرنامج "صيف الإنتاج الثقافى"، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وذلك في إطار برنامج فعاليات وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا" ويحيها الفنان ماهر محمود.



خالد جلال يشهد انطلاق فعاليات صيف الإنتاج الثقافى

وتحيى فرقة "رضا للفنون الشعبية" حفل يوم 26 أغسطس، وتحيى الفنانة "فاطمة محمد على" حفل الليلة التاسعة للبرنامج يوم 27 أغسطس.

كما يحيى الفنان "على الألفى" حفل الليلة العاشرة من البرنامج يوم 28 أغسطس، وتحيى الفرقة القومية للفنون الشعبية حفل يوم 29 أغسطس، وتحيى الفنانة "فاطمة عادل" حفل الليلة قبل الأخيرة للبرنامج يوم 30 أغسطس.

وتختتم فعاليات الليلة الـ13 لبرنامج صيف قطاع الإنتاج الثقافى، يوم 31 أغسطس، بمشاركة من أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، من خلال تقديم العرض المسرحى "فرحة" من إنتاج الأكاديمية.