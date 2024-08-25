شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. محكمون أطفال لأفلام "بكرة أحلى بينا" بملتقى لفنون ذوى القدرات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت سهير عبد القادر رئيس مجلس أمناء مؤسسة أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة، عن تقليد جديد يتم تنفيذه لأول مرة خلال فعاليات الدورة الثامنة من الملتقى الدولى لفنون ذوى القدرات الخاصة، والتى تحمل شعار بكرة أحلى بينا وتقام بالدمج مع مهرجان فنون الفلكلور الافروصينى وبالتعاون مع عدد من الوزارت والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى.

وقالت سهير عبد القادر إن التقليد الجديد يتمثل فى انضمام مجموعة من طلاب المدارس المصرية، الجالية اليابانية والروسـية، بالإضافة إلى "أولادنا" من ذوى القدرات الخاصة إلى لجان تحكيم مسابقات الملتقى هذا العام، وأضافت أن المحكمين الصغار يشاركون لجان التحكيم الدولية من الفنانين والمختصين فى تقييم الأفلام السينمائية المعروضة ضمن الفعاليات، وتابعت أن اللجنة يشرف عليها عدد من الأعضاء السابقين للجان تحكيم مهرجان القاهرة الدولى لسينما الطفل منهم جلال لؤى البشبيشى المؤسس المشارك والرئيس التنفيذى لإحدى شركات تطبيق حلول الذكاء الاصطناعى وعلى لؤى البشبيشى مهندس الذكاء الاصطناعى وذلك بهدف إستكمال خطوات خلق أجيال جديدة واعية وإكسـابهم خبرات تتيح لهم امكانية التأثير فى المجتمع.

جدير بالذكر أن فعاليات الدورة الثامنة من الملتقى الدولى لفنون ذوى القدرات الخاصة تقام فى الفتره من 20 حتى 27 سبتمبر المقبل بدار الأوبرا المصرية وتستضيف ممثلو 48 دولة عربية وأفريقية وأوروبية وآسيوية.