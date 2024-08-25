شكرا لقرائتكم خبر عن تيم بيرتون يكشف عن عدم تقديمه أفلامًا عن الأبطال الخارقين في عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم المخرج العالمى تيم بيرتون بـ عيد ميلاده الـ 66، حيث ولد في 25 أغسطس 1958 في بربانك، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، وكشف بيرتون سبب عدم رغبته في صنع فيلم آخر عن الأبطال الخارقين.

أخرج بيرتون، والذي من المقرر أن يصدر فيلم Beetlejuice Beetlejuice الذي طال انتظاره بطولة مايكل كيتون وجينا أورتيجا في سبتمبرالمقبل، كلًا من أفلام Batman (1989) وBatman Returns (1992) في بداية حياته المهنية، لكنه لم يصنع فيلمًا عن الأبطال الخارقين منذ هذا الوقت.

في مقابلة جديدة مع Variety، أوضح بيرتون سبب عدم رغبته في العودة إلى هذا النوع من الأفلام حيث صرح قائلاً: "أتعامل مع الأشياء من وجهات نظر مختلفة، وفي الوقت الحالي، هذا النوع لا يثير اهتمامي".

وأضاف بيرتون: "كنت محظوظًا لأنه في ذلك الوقت، لم تكن كلمة "سلسلة" موجودة، تعاملنا مع فيلم Batman كأنه تجربة".

قال بيرتون إنه وافق على العمل في الجزء الثالنى من فيلم Batman لعام 1992، Batman Returns، لأنه شعر "بالنشاط المتجدد" من خلال الأشرار في الفيلم Penguin (داني ديفيتو) و Catwoman (ميشيل فايفر)، ومع ذلك، سرعان ما أحجم عن فكرة أي أفلام جديدة بعدهما.