شكرا لقرائتكم خبر عن يسرى نصر الله عن عرض فيلم باب الشمس بمهرجان كان: اليهود بكوا حين مشاهدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجع المخرج يسرى نصر الله ذكريات عرض فيلم باب الشمس في مهرجان كان قائلاً: "الفيلم عمل هزة كبيرة، فيكفى أن هناك سيدة مديرة السينما إسرائيلية استمرت في الصراخ وتقول كذب، كما أن هناك مدير بنك يهودي اتصل بجده وأخبره بأنه شاهد فيلم يحكي عن الأهوال الذى عاني منها الشعب الفلسطيني ليؤكد له حقيقة ذلك".

يسرى نصر الله أضاف: "لهذا السبب لابد من تواجد أفلام مثل باب الشمس من وقت لآخر، لأن أي عمل من شأنه إثارة ردة فعل إذا كان معمول كويس".

وكان الخليج 365 احتفى بالمخرج الكبير يسري نصر الله خلال ندوة بمقر المؤسسة تطرق فيها إلى حكايات أبرز أعماله الفنية وكواليسها في مسيرة طويلة حصد عنها جوائز عديدة، ووضع بصمته على إبداعات مميزة بتاريخ السينما المصرية والعربية.

كما أهدت علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365 المخرج يسري نصر الله درع التكريم، بعد ندوة تطرق فيها إلى شغفه بالسينما منذ أن كان طفلاً حتي شهدت حياته تحولات عديدة بدأت بسفره إلى لبنان ثم كتابته مقالات نقدية هناك قبل رحلته كمساعد مخرج مع المخرج الراحل يوسف شاهين، ثم إخراجه أفلاما مميزة خلال مسيرة فنية طويلة نال عنها أرفع الجوائز كما شارك بأفلامه في المحافل والمهرجانات العالمية مثلما حصل مع فيلم سرقات صيفية، وفيلم باب الشمس وبعد الموقعة.

وشهدت مسيرة يسري نصر الله عمله مع أكبر النجوم والنجمات بالإضافة إلى بزوغ نجم العديد من الفنانين في بداية مسيرتهم في أعماله مثلما حصل مع الفنانة عبلة كامل، باسم سمرة، محمد هنيدى، محمد رمضان، عصام عمر، وغيرهم من أهم الأسماء على الساحة الفنية حتى اشتهر بعينه الثاقبة في اكتشاف المواهب الفنية.