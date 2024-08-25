وفاة عم الفنان حسام حبيب.. تعرف على موعد ومكان تشييع الجثمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن والد الفنان حسام حبيب، حسين حبيب، وفاة شقيقه الدكتور محمد حبيب، صباح اليوم الأحد.

وكتب حسين حبيب، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "توفي إلى رحمة الله أخي الدكتور محمد حبيب".

ومن المقرر تشييع جثمان عم حسام حبيب، ظهر اليوم الأحد من مسجد الصديق في شيراتون.

وفي سياق آخر، وجه حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب، رسالة لطليقة نجله الفنانة شيرين عبد الوهاب وذلك عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

ونشر حسين حبيب رسالته لكلًا منهما وقال: "عملت نفسي ليها سجادة، شيرين مش محتاجة سجادة، محتاجة راجل، وهي خد عشرة مليون عشان يمسك إيدي.. بس"، وسط مطالبة العديد من متابعيه التدخل لحل الخلاف بينهما.