مهرجان الغردقة لسينما الشباب يقدم العرض الأول لفيلم "هاني" بطولة أحمد مالك



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

أعلنت إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الثانية، عن عرض الفيلم الروائي "هاني" بطولة الفنان أحمد مالك، ويعرض ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة، خلال الفترة من 19 لـ 25 سبتمبر المقبل.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم الشباب منهم أحمد مالك، أمنية أنسي، أحمد طارق، سيناريو وحوار محمد هشام عبية، ﺑﺎسم القصبي، فاطمة الزهراء، أدھم يحيى، وهو من إنتاج وإخراج محمد علام.

وتدور أحداث الفيلم حول شاب يدعى "هاني" ينتهي من دراسته الجامعية يعيش مع عائلته في القاهرة ولكن يعمل مع والده في الكويت، يهوى موسيقى الميتال والتصوير، ويوثق ما يدور حوله في غرفته ونرى صديقه سمير وصديقتها سحر.



اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. أول ظهور للفنان أسامة عباس بعد تكريمه من المسرح المصري