اليوم.. مصطفى حجاج يحيي حفلا في مهرجان القلعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة

يستعد الفنان مصطفى حجاج لإحياء حفلا غنائيا، اليوم الأحد الموافق 25 أغسطس، ويقام الحفل في تمام الساعة الحادية عشر على مسرح المحكي.

الحفل يندرج ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ32 الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية.

والجدير بالذكر أن مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته 32، بدأ يوم الخميس الموافق 15 أغسطس الحالي، ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس.

ويشارك به عدد كبير من نجوم الموسيقى والغناء، ومنهم مدحت صالح وهاني شاكر وهشام عباس والموسيقار عمر خيرت، وأيضا المطرب حمزة نمرة.

اقرأ أيضًا:

بالصور.. مي عمر أنيقة في أحدث ظهور والجمهور يغازلها