بمناسبة عيد زواجها التاسع.. رانيا فريد شوقي تتصدر تريند جوجل لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم الفنانة رانيا فريد شوقي في الساعات الماضية، تريند محرك البحث "جوجل"، بعد أن هنأت زوجها بمناسبة عيد زواجهما التاسع، ووجهت له رسالة بكلمات مؤثرة.

وكتبت رانيا على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام": "كل سنة وانت حبيبي عيد جوازنا الـ 9 وعقبال العمر كله يا راجل يا طيب ياللي عمري معاك أحلى من الشهد المدوب، شكرًا حبيبي على كل حاجة وكل مجهود بتبذله من أجلنا كأسرة وممتنة جدًا لكل حاجة بتعملها ليا، ربنا يخليك ليا ويديمك نعمة في حياتي".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا فريد شوقي هو مسرحية مش روميو وجولييت، وأيضا شاركت في الجزء الثالث من مسلسل المداح مع النجم حمادة هلال والذي تم عرضه خلال شهر رمضان 2023.

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